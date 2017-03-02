В Калининградской области возбудили уголовное дело из-за поломки корабля "Адмирал Эссен"
Фото пресс-службы АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
В Калининградской области возбудили уголовное дело по факту поломки сторожевого корабля "Адмирал Эссен". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Военно-следственного управления по Балтийскому флоту Сергея Шаршавых.
"Новейший СКР, построенный в Калининграде на заводе "Янтарь" и переданный Военно-морскому флоту России летом 2016 года, получил повреждения винтовой группы и линии вала. В результате боевой корабль был поставлен на ремонт, не совершив ни одного дальнего похода", — цитирует издание генерала.
7 июня 2016 года в Калининграде прошла торжественная церемония
передачи ВМФ России сторожевого корабля "Адмирал Эссен". Его заложили 8 июля 2011 года, спустили на воду 7 ноября 2014 года.
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