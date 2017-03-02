В 2016 году СК арестовал имущество коррупционеров на 18 млрд рублей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что по итогам 2016 года на имущество обвиняемых в коррупционных преступлениях граждан ведомство наложило арест на общую сумму в 18 млрд рублей. Об этом сообщает
"Российская газета".
По расследованиям, которые были доведены до суда, государству было возмещено в общей сложности 2,7 млрд рублей. По решению судов было арестовано имущество коррупционеров на общую сумму в 38 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос почти в два раза.
Александр Бастрыкин отметил, что сумма реального ущерба, который был нанесён обвиняемыми в коррупционных преступлениях, может быть гораздо выше, поскольку большая часть украденного могла попасть за рубеж.
Мы предлагаем решить вопрос о введении в наше законодательство полноценной формы конфискации имущества, не только похищенного и переписанного на родственников, а реального возмещения в том объёме, в котором он был нанесён преступником, шестой год подряд, — посетовал глава Следственного комитета РФ. — Ведь мы не сможем добиться кардинального перелома в борьбе с коррупцией, пока это не будет сделано, — сказал Бастрыкин.
Ранее стало известно, что в 2015 году в России арестовали в полтора раза больше взяточников
, чем годом ранее. Было выявлено на 16,5% больше присвоений и растрат и на 18,7% больше злоупотреблений должностными полномочиями.
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