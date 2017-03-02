"Доченька, возвращайся, пожалуйста": мама Евдокии Головковой обратилась к ушедшей из дома школьнице
Мама 16-летней Евдокии Головковой, ушедшей из дома в среду, попросила дочь вернуться обратно. Женщина обратилась к ней через Клопс.Ru.
"Доченька, возвращайся, пожалуйста, мы тебя любим и ждём. Всё можно в жизни решить, лишь бы ты вернулась. Я тебя очень прошу", — заявила женщина.
По словам калининградки, девятиклассница пропала после ухода в школу. Она оставила матери записку, в которой сообщила, что пропала не случайно. Сейчас ребёнка ищут сотрудники полиции и волонтёры.
Девушка пропала утром 1 марта
. Она может быть одета в чёрную куртку с опушкой до середины бедра, чёрную вязаную шапку со светло-коричневым помпоном, джинсы, угги с золотистыми молниями сзади. Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении девочки, просят связаться с полицией (02) или с волонтёрами (90-12-21).
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