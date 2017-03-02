"Доченька, возвращайся, пожалуйста": мама Евдокии Головковой обратилась к ушедшей из дома школьнице

Мама 16-летней Евдокии Головковой, ушедшей из дома в среду, попросила дочь вернуться обратно. Женщина обратилась к ней через Клопс.Ru.



"Доченька, возвращайся, пожалуйста, мы тебя любим и ждём. Всё можно в жизни решить, лишь бы ты вернулась. Я тебя очень прошу", — заявила женщина.



По словам калининградки, девятиклассница пропала после ухода в школу. Она оставила матери записку, в которой сообщила, что пропала не случайно. Сейчас ребёнка ищут сотрудники полиции и волонтёры.