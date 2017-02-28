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"Это уголовная вещь, и я осознанно на это пошёл": Вадим Александров о мошенничестве с "Янтарным пляжем"

Автор: Виктория Мокрецова
18:14
  230 0
  • Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Во вторник, 28 февраля, в Калининграде вынесли приговор директору фестиваля "Янтарный пляж" Вадиму Александрову. Суд признал его виновным в мошенничестве при получении госсубсидии Минтуризма в 2012 году. Промоутер свою вину признал и раскаялся в том, что подал на конкурс поддельные документы о расходах. Это не единственный скандал вокруг крупного музыкального события. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку "Янтарного пляжа — 2016". Существование фестиваля под угрозой.
 
Вадим Александров рассказал Клопс.Ru о том, почему пошёл на подделку документов, почему это всплыло именно сейчас и как внимание правоохранительных органов отразится на судьбе "Янтарного пляжа".
 
— Вадим, как вышло так, что вы стали фигурантом уголовного дела?

— Расходная часть мероприятия не была подтверждена документально, а часть документов была фальшивая. УБЭП это проверило и выяснило, что некоторые банковские переводы не были осуществлены. 

— Это чисто бюрократическая вещь?

— Это уголовная вещь, подделка документов.

— Но вы это сделали осознанно?

— Конечно. Я про это знал. Я осознанно на это пошёл и в этом раскаялся.

— Почему вы на это пошли?

— Все платежи, которые декларировались, фактически были проведены. Но чтобы подтвердить их, есть один способ — банк. В тот момент, когда нужно было подавать документы на субсидию, не было времени и не было денег, чтобы провести их через банк. Там около 800 тысяч рублей неподтверждённых. При этом министерство туризма не проверяет документы на подлинность.

— Почему именно сейчас провели проверку фестиваля трёхлетней давности?

— Мною просто заинтересовалось УБЭП. Я абсолютно уверен и этого не скрываю: ни фестиваль "Кубана", ни "Янтарный пляж", который я с 2010 года пытаюсь поднять на ноги, никакого одобрения у силовых структур не вызывают. Прошлым летом в районе старта рекламной кампании кому-то отчётливо дали сигналы: там — проверить, там — проконтролировать.

— То есть вы считаете, что фестиваль кому-то мешает?

— Я это в упор вижу. У меня есть мнение, что прокуратуре не нравится мой фестиваль.
 
 
Вадим Александров. Фото: Александр Подгорчук

— По какой причине?
 
— Потому что это не конкурс строевой песни и не конкурс патриотических песен, не военно-спортивные игры. Это такое недержавное и неправославное событие. Мы уже живём в не очень нормальном государстве, не вполне в светском, и всякие британские — а в прошлом и украинские — группы им (прокуратуре — Прим. ред.) несимпатичны.

— Насколько "Янтарный пляж" вообще зависит от господдержки?

— В финансовом плане вообще не зависит. Конкретно этот конкурс субсидий от Минтуризма — это вообще довольно странная вещь. Средства ты получаешь только постфактум. Это подло и некрасиво. Я делаю коммерческое мероприятие и должен, получается, рассчитывать на субсидию как на дополнительную прибыль, иначе я понесу огромные убытки. Но это абсолютно глупо. Если я придумал прибыльное мероприятие, то зачем мне ещё деньги давать? Мне для проведения фестиваля нужен только административный ресурс, то есть поддержка муниципалитета. С этим у нас было всё прекрасно. Янтарный хотел нас видеть, он и с "Кубаной" хотел работать.

— А почему её запретили?

— Есть официальная версия: собрались депутаты Янтарного городского округа и решили, что им это не нужно. Но это абсурдно. "Кубану" поддерживал сам Цуканов, поэтому, если включить логику, мне кажется, что решение приняли на федеральном уровне.

— СК проводил проверку прошлогоднего фестиваля "Янтарный пляж". Почему? Были какие-то инциденты?

—  Там мне шьётся дело по статье "Халатность". Это очень странно, потому что в тот раз на фестивале не было никаких инцидентов. Обычно каждый год что-то происходит, а в том — нет. Главная претензия состоит в том, что охранники отказались себя идентифицировать. У них просто нет лицензии, потому что это дорого и не нужно. Это охранное предприятие у меня всю жизнь работает. И вдруг ко мне приходят и говорят, что сейчас будут их проверять. А пацаны отказались. У меня есть контракт, счёт оплаченный, акт выполненных работ. Когда сантехника приглашаешь, ты же не требуешь у него удостоверение? Я заключил контракт с ЧОП, все вопросы к ним. Если я вызову скорую помощь и у них не будет бинтов — ко мне какие вопросы?

— А что правоохранительные органы не устраивало в "Янтарном пляже"?

— Меня перед фестивалем в прошлом году вызвали в прокуратуру и выдали список того, что я должен сделать, чтобы меня не закрыли. Там была строчка "Видеозапись". Я заказал пять камер; приезжают из прокуратуры — а у меня ребята устанавливали как раз их. И в отчёте потом написали: "Три камеры из пяти не работают". По закону при этом никаких требований, сколько должно быть камер и где они должны находиться, нет. Я мог бы туда хоть свой видеорегистратор приклеить, но я честно написал, что у меня будет пять камер, и из-за этого на фестивале было нарушение безопасности.

— Что сейчас ждёт фестиваль?

— С осени все работы стоят. Мэр Янтарного мне сказал: "Пока ты не разберёшься со своими делами, мы с тобой работать не можем". И он прав. Как муниципалитет может со мной работать? Сейчас очень сложно сказать, продолжит ли фестиваль своё существование.

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