“Всех сейчас положу”: в Советске рецидивист получил шесть лет за разбойное нападение на подростков

В Советске рецидивист получил шесть лет колонии общего режима за разбойное нападение на подростков. Об этом сообщается на сайте городского суда.



В мае 2016 года мужчина увидел около одного из городских магазинов компанию молодых людей, двое из которых были несовершеннолетними. Подойдя к ним, он потребовал отдать ему телефон. В ответ преступник получил отказ. Тогда он засунул руку в карман, сымитировал там пистолет и крикнул: “Всем стоять, дали мне мобильный телефон, иначе всех сейчас здесь положу, у меня пистолет в кармане!” После этого мужчина достал из кармана нож и приставил его к шее одного из пострадавших.



“Потерпевший оказал сопротивление, схватился рукой за лезвие ножа, оттолкнул от себя злоумышленника и пытался убежать с остальными потерпевшими. П. бросился их догонять, выкрикивая угрозы убийством. Вышеуказанными преступными действиями П. при применении ножа, используемого в качестве оружия, причинил потерпевшему легкий вред здоровью”, — говорится в сообщении инстанции.



В суде преступник заявил, что на молодых людей не нападал, на заседании впервые увидел, ножа у него в тот вечер с собой не было, а потерпевшие — просто ошиблись. Мужчина предположил, что на него указали, потому что он “шел один по улице”.



“Однако, оценив доказательства в совокупности, суд счел вину подсудимого П. полностью доказанной и квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 162 УК РФ, как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия” — уточнили в пресс-службе.