В Калининградской области электричка сбила стадо коров

КЖД пожаловалась на калининградских фермеров, пасущих скот около ж/д путей. За февральские праздники животные стали причиной двух аварийных случаев. Об этом сообщается на сайте местного филиала компании.



24 февраля на перегоне Ладушкин — Мамоново машинист грузового поезда экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на стадо коров. В этот же день аналогичный случай произошёл в районе станции "Дружное". Правда, на этот раз избежать столкновения не удалось, и электричка сбила животных. Локомотив получил повреждения.

“В связи с этим Калининградская железная дорога обращается к руководителям муниципальных образований, поселковых советов и других органов местной власти с просьбой провести проверки мест выпаса крупного рогатого скота и принять меры по их обустройству, исключающему выход животных на железнодорожные пути. Отметим, что бесконтрольно пасущиеся домашние животные при нахождении на путях или в полосе отвода железной дороги представляют серьёзную опасность для движения поездов”, — говорится в сообщении компании.



Согласно информации пресс-службы, в 2015 году пригородный поезд Калининград — Советск также столкнулся с находившимися на путях домашними животными. В результате был серьёзно повреждён головной вагон поезда. Ущерб от столкновения превысил 1,5 миллиона рублей

