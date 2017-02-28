Калининградца приговорили к трём годам лишения свободы за оправдание терроризма "ВКонтакте"

Жителя Калининградской области приговорили к трём годам лишения свободы за оправдание терроризма на сайте "ВКонтакте". Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.



Мужчина разместил у себя на странице видеозаписи экстремистского содержания. Кроме того, он неоднократно заявлял о своих “ваххабитских взглядах”, призывал создать единое исламское государство и оправдывал насильственные действия боевиков по отношению к мирному населению.



"Согласно заключению комплексной психолого-политолого-лингвистическо-религиоведческой судебной экспертизы, размещённые материалы содержат идеологическое, религиозное обоснование и психологические признаки побуждения, призывы в адрес мусульман к участию в вооружённом конфликте, а также высказывания, публично оправдывающие террористическую деятельность", — говорится в сообщении ведомства.



Приговор калининградцу вынес Московский окружной военный суд. Его признали виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма").