Калининградца приговорили к трём годам лишения свободы за оправдание терроризма "ВКонтакте"
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Жителя Калининградской области приговорили к трём годам лишения свободы за оправдание терроризма на сайте "ВКонтакте". Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.
Мужчина разместил у себя на странице видеозаписи экстремистского содержания. Кроме того, он неоднократно заявлял о своих “ваххабитских взглядах”, призывал создать единое исламское государство и оправдывал насильственные действия боевиков по отношению к мирному населению.
"Согласно заключению комплексной психолого-политолого-лингвистическо-религиоведческой судебной экспертизы, размещённые материалы содержат идеологическое, религиозное обоснование и психологические признаки побуждения, призывы в адрес мусульман к участию в вооружённом конфликте, а также высказывания, публично оправдывающие террористическую деятельность", — говорится в сообщении ведомства.
Приговор калининградцу вынес Московский окружной военный суд. Его признали виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма").
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