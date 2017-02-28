17-летний калининградец пришел в гости к другу и украл золото его матери
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде 17-летний подросток пришёл в гости к другу и украл золотые украшения его матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Кольцо и браслет 34-летней женщины лежали на подоконнике. Молодой человек незаметно взял их, а потом сдал в ломбард. Сумму ущерба оценили в 12 000 рублей. Причастность юноши к преступлению установили инспекторы по делам несовершеннолетних.
“Действия подростка квалифицированы по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации “Кража с причинением значительного ущерба”. Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет”, — говорится в сообщении ведомства.
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