17-летний калининградец пришел в гости к другу и украл золото его матери

В Калининграде 17-летний подросток пришёл в гости к другу и украл золотые украшения его матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Кольцо и браслет 34-летней женщины лежали на подоконнике. Молодой человек незаметно взял их, а потом сдал в ломбард. Сумму ущерба оценили в 12 000 рублей. Причастность юноши к преступлению установили инспекторы по делам несовершеннолетних.



“Действия подростка квалифицированы по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации “Кража с причинением значительного ущерба”. Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет”, — говорится в сообщении ведомства.

