На ул. Пролетарской сбили 18-летнего подростка

В понедельник, 27 февраля, на ул. Пролетарской в Калининграде сбили 18-летнего подростка. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.



Авария произошла около 20:00 в районе дома № 19. Молодого человека зацепил белый "Форд". На место выезжали медики. Юноша пострадал незначительно, отделавшись ушибами, ссадинами, и отказался от госпитализации.