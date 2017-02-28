На ул. Пролетарской сбили 18-летнего подростка
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В понедельник, 27 февраля, на ул. Пролетарской в Калининграде сбили 18-летнего подростка. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Авария произошла около 20:00 в районе дома № 19. Молодого человека зацепил белый "Форд". На место выезжали медики. Юноша пострадал незначительно, отделавшись ушибами, ссадинами, и отказался от госпитализации.
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