В Гвардейске при пожаре была уничтожена "Ауди"

В понедельник, 27 февраля, в Гвардейске произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, на ул. Свиридова загорелся автомобиль "Ауди-100". В результате ЧП у машины выгорел моторный отсек, крылья, капот, было повреждено лобовое стекло.

Пострадавших нет. На ликвидации пламени трудились четыре человека, использовалась одна единица техники.