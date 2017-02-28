В Светлогорске нашли и обезвредили авиабомбу времён войны

В понедельник, 27 февраля, в светлогорском пос. Донское была найдена авиабомба времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, противолодочную авиационную бомбу вывезли на полигон специалисты компании "Форпост Балтики плюс". Предмет был обезврежен. Помощь спасателей не потребовалась.