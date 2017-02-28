Под Гурьевском сгорел "Форд Транзит"

В понедельник, 27 февраля, под Гурьевском сгорел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, ЧП произошло на Приморском кольце в районе съезда в сторону аэропорта. В результате пожара "Форд Транзит" был полностью уничтожен.

На тушении огня работали девять человек, использовались две единицы техники. Пострадавших нет.