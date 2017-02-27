В пос. Большаково обнаружили скелет женщины, следователи устанавливают личность

В посёлке Большаково Славского района Калининградской области обнаружили скелет женщины. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают личность погибшей. По данным правоохранительных органов, она умерла примерно год назад. Ей было от 30 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, русые волосы длиной до 15 сантиметров.



“Следственное управление СК России по Калининградской области обращается с просьбой к жителям Калининградской области, располагающим сведениями о личности женщины или об обстоятельствах её смерти, сообщить в Советский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СК России по телефонам 8 (40161) 3-82-00, 8 (40161) 3-82-05”, — говорится в сообщении ведомства.