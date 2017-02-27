СМИ: в Литве задержали грузовик с 300 кг гашиша, который везли в Россию
В Шяуляйском округе Литвы задержали 300 килограммов гашиша, который везли в Россию. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает RU.DELFI
со ссылкой на местную полицию.
Машина, в которой находились наркотики, принадлежала местному предпринимателю. Он занимается международными перевозками. Грузовик остановили на погранпереходе в Калварии. Внутри, согласно документам, была только пустая платиковая тара. Однако инспекторы нашли на дне автомобиля тайник, который удалось вскрыть только благодаря спасателям.
Внутри лежали брикеты с наркотиками, весом от полутора до трёх килограммов. По данным ведомства, стоимость груза может достигать трёх миллионов евро. Это крупнейшая задержанная партия в 2017 году. При этом предназначалось она не для литовского, а для российского рынка.
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