СМИ: в Литве задержали грузовик с 300 кг гашиша, который везли в Россию

В Шяуляйском округе Литвы задержали 300 килограммов гашиша, который везли в Россию. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает RU.DELFI со ссылкой на местную полицию.



Машина, в которой находились наркотики, принадлежала местному предпринимателю. Он занимается международными перевозками. Грузовик остановили на погранпереходе в Калварии. Внутри, согласно документам, была только пустая платиковая тара. Однако инспекторы нашли на дне автомобиля тайник, который удалось вскрыть только благодаря спасателям.



Внутри лежали брикеты с наркотиками, весом от полутора до трёх килограммов. По данным ведомства, стоимость груза может достигать трёх миллионов евро. Это крупнейшая задержанная партия в 2017 году. При этом предназначалось она не для литовского, а для российского рынка.