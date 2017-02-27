Калининградец попался с восемью граммами героина, потому что слишком нервничал в присутствии полиции

В Калининградской области мужчина попался с восемью граммами наркотической смеси из-за того, что слишком нервничал в присутствии полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

45-летний подозреваемый находился в такси, которое в воскресенье, 26 февраля, остановили в Багратионовском районе сотрудники ГИБДД. Они заметили, что водитель “Фольксвагена” нарушил правила дорожного движения. Во время беседы с автомобилистом инспекторы обратили внимание на поведение пассажира — тот заметно нервничал. Полицейские решили его досмотреть и обнаружили 7,95 грамма смеси героина и карфентанила.



“В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ “Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере”. Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет”, — говорится в сообщении ведомства.