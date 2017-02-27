Калининградка помогла пенсионеру донести продукты и украла у него 20 тысяч
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
В Калининграде 44-летняя местная жительница украла у пенсионера 20 тысяч рублей, проникнув в его дом под видом соцработницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
82-летний мужчина возвращался домой с рынка. В это время к нему подошла подозреваемая и предложила донести сумки с продуктами до квартиры. По пути она представилась соцработницей и предложила оформить документы на бесплатное обслуживание. Пенсионер впустил женщину в дом. После того как она ушла, пожилой калининградец обнаружил пропажу денег.
“Полицейские патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Калининграду по подозрению в совершении преступления задержали 44-летнюю калининградку. Подозреваемая пояснила, что похищенные денежные средства потратила на собственные нужды. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за незаконный оборот наркотиков”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Действия задержанной квалифицировали по ч. 3 ст. 158 УК РФ “Кража”. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
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