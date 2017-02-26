Очевидцы: на ул.Буткова автомобиль протаранил клумбу и врезался в подъезд (фото)
Фото: "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
В Калининграде в воскресенье, 26 февраля, на ул.Буткова у дома 12 автомобиль задел стоявшую машину, промчался по клумбе, снёс забор и врезался в подъезд дома. Об этом сообщается в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области ".
ДТП произошло около восьми часов утра. По словам очевидцев, водитель"Лифана" вёл себя неадекватно.
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