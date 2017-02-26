В Калининграде из горевшей пятиэтажки на ул.Сафронова эвакуировали 13 человек, есть пострадавший

В Калининграде на ул.Сафронова в воскресенье, 25 февраля, произошел пожар в пятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

Возгорание случилось в одной из комнат трёхкомнатной квартиры на четвёртом этаже. Прибывшие пожарные эвакуировали 13 человек. В результате пострадала женщина, проживающая в квартире, где случился пожар, сообщили Клопс.Ru в пресс-службе областного ГУ МЧС. Она госпитализирована в больницу. В квартире закопчена комната.