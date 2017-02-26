На трассе Варшава-Белосток в ДТП погибли два белоруса и один россиянин
В Польше на трассе Варшава-Белосток легковой автомобиль с белорусскими номерами столкнулся с фурой, в результате чего три человека погибли и один пострадал. Об этом сообщает
Lenta.Ru.
Происшествие случилось в субботу, 25 февраля, утром. У фуры внезапно лопнуло колесо, и она выехала на встречную полосу, где в этот момент ехала легковушка с четырьмя пассажирами.
В результате два белоруса и один россиянин погибли, ещё один пассажир — белорус — получил травмы. Он доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает.
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