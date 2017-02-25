На Балтийском шоссе в столкновении четырёх машин пострадали два человека (фото)

Под Калининградом в пятницу, 24 февраля, на Балтийском шоссе столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

ДТП произошло после семи часов вечера на 16-м километре трассы. Автомобиль "БМВ", за рулём которого находился 29-летний мужчина, пошёл на обгон, несмотря на запрещающий дорожный знак. В результате "БМВ" врезался в "Мицубиси" и "Мазду", которые ехали во встречном направлении, а также в Мерседес, который двигался попутно.

"Мерседес" от удара вылетел на обочину и врезался в дерево. Два пассажира получили травмы, одного госпитализировали в больницу. Предварительная проверка показала, что водители были трезвыми. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Александр Иванов