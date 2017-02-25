На Московском проспекте у магазина Cash грунтовые воды затопили дорогу (фото)

В Калининграде в субботу, 25 февраля, на Московском проспекте у магазина Cash в районе поворота на ИЭЦ грунтовые воды затопили дорогу. Об этом Клопс.Ru сообщили читатели.

Жители близлежащих домов предположили, что причиной стала авария на трубопроводе. Но разлив на трассе оказался грунтовыми водами, сообщали Клопс.Ru в единой диспетчерской службе города. На место сейчас выехали аварийные бригады. Проблему с устранением воды решают.

Фото: Марина Милевская