В Польше 300-килограммовая свинья загрызла 85-летнюю пенсионерку, когда та лежала в постели. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Инцидент произошёл в Стшельниках (Опольское воеводство) в четверг, 23 февраля. Как сообщается, во время нападения в доме спал сын потерпевшей: возможно, он был пьян.

Женщину с многочисленными травмами доставили в больницу, где она скончалась. Свинью застрелил ветеринар. По факту гибели пенсионерки возбуждено уголовное дело.