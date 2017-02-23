На Минском шоссе столкнулись 27 автомобилей

В Подмосковье, на Минском шоссе, произошло массовое ДТП с участием 27 автомобилей. Об этом сообщает Lenta.Ru

Машины столкнулись на шоссе в четверг, 23 февраля. Сообщается о двух пострадавших.

По предварительным данным, причиной мог стать гололёд, образовавшийся на дорогах из-за резкого перепада температуры. По информации издания, погодные условия привели к серьёзным ДТП ещё на трёх шоссе: Калужском, Варшавском и Киевском.