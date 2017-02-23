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Главная Новости Происшествия

На границе с Польшей задержали "Тойоту" и украденный в Москве "Лексус"

15:38
  216 0
  • Фото с сайта /www.wm.strazgraniczna.pl
Фото с сайта /www.wm.strazgraniczna.pl
Сотрудники Варминско-Мазурского отдела пограничной службы в среду, 22 февраля, задержали два автомобиля стоимостью 250 и 35 тыс. злотых. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
 
В Бранёво в ходе пограничного контроля было установлено, что автомобиль "Тойота Ленд Крузер", на котором путешествовал 49-летний россиянин, находится в розыске. Как удалось выяснить, мужчина купил авто в Польше, затем уехал в Россию и перестал выплачивать его стоимость. 
 
На погранпереходе Гжехотки задержали 60-летнего гражданина России на автомобиле "Лексус". Как было установлено, машина числится в угоне. 
 
Водители и транспортные средства были задержаны полицией. В настоящий момент ведётся проверка.
 

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