На границе с Польшей задержали "Тойоту" и украденный в Москве "Лексус"
Фото с сайта /www.wm.strazgraniczna.pl
Сотрудники Варминско-Мазурского отдела пограничной службы в среду, 22 февраля, задержали два автомобиля стоимостью 250 и 35 тыс. злотых. Об этом сообщает
Польский культурный центр в Калининграде.
В Бранёво в ходе пограничного контроля было установлено, что автомобиль "Тойота Ленд Крузер", на котором путешествовал 49-летний россиянин, находится в розыске. Как удалось выяснить, мужчина купил авто в Польше, затем уехал в Россию и перестал выплачивать его стоимость.
На погранпереходе Гжехотки задержали 60-летнего гражданина России на автомобиле "Лексус". Как было установлено, машина числится в угоне.
Водители и транспортные средства были задержаны полицией. В настоящий момент ведётся проверка.
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