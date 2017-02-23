В Калининградской области ночью в четверг сгорели два автомобиля

Ночью в четверг, 23 февраля, в Калининградской области сгорели два легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

В 01:26 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Коммунистической г. Светлого. Там полностью выгорел "Опель Аскона". Пострадавших нет. Возгорание тушили 4 человека и 1 единица техники.

В 02:54 поступило сообщение о том, что в Гурьевском ГО, в районе СНТ "Вишенка-2", горит "Рено Логан". Огонь уничтожил автомобиль полностью. Возгорание ликвидировали 6 человек и 1 единица техники.