Под Зеленоградском сотрудники МЧС спасли двух человек, попавших в ДТП

В четверг, 23 февраля, под Зеленоградском произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошёл в 03:38 на автотрассе Переславское – Кумачёво. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли двух человек. Для ликвидации последствий ДТП привлекался пожарный расчёт в составе 6 человек и 1 единицы техники, а также спасатели в составе 5 человек и 1 единицы техники.