В пос. Взморье местного жителя нашли повешенным на чердаке дома
В пос. Взморье Калининградской области местного жителя нашли повешенным на чердаке жилого дома. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.
Тело мужчины 1982 г.р. обнаружила его мать, пришедшая проведать сына. По информации правоохранительных органов, он оставил предсмертную записку. В настоящий момент проводится проверка, идёт выяснение причин, по которым мужчина свёл счёты с жизнью.
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