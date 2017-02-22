В пос. Взморье местного жителя нашли повешенным на чердаке дома

В пос. Взморье Калининградской области местного жителя нашли повешенным на чердаке жилого дома. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.

Тело мужчины 1982 г.р. обнаружила его мать, пришедшая проведать сына. По информации правоохранительных органов, он оставил предсмертную записку. В настоящий момент проводится проверка, идёт выяснение причин, по которым мужчина свёл счёты с жизнью.