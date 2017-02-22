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Главная Новости Происшествия

В пос. Взморье местного жителя нашли повешенным на чердаке дома

19:38
  432 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В пос. Взморье Калининградской области местного жителя нашли повешенным на чердаке жилого дома. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.
 
Тело мужчины 1982 г.р. обнаружила его мать, пришедшая проведать сына. По информации правоохранительных органов, он оставил предсмертную записку. В настоящий момент проводится проверка, идёт выяснение причин, по которым мужчина свёл счёты с жизнью. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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natsmakova
natsmakova #
19:59
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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