"Твой Бро": в Калининграде прошёл первый в 2017 году форум разработчиков

В Калининграде прошёл первый в 2017 году хакатон — форум разработчиков, во время которого it-специалисты сообща работают над решением какой-либо проблемы. Мероприятие состоялось в центре “Информационные технологии”.



Участники хакатона обычно преследуют несколько целей. Начинающие бизнесмены могут за выходные сделать приложение, сайт или игру, программисты — поиграть с технологиями, а компании — присмотреться к участникам, которые могут пополнить штат. Организатором форума выступила компания Google Developer Group.