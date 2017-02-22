"Твой Бро": в Калининграде прошёл первый в 2017 году форум разработчиков
В Калининграде прошёл первый в 2017 году хакатон — форум разработчиков, во время которого it-специалисты сообща работают над решением какой-либо проблемы. Мероприятие состоялось в центре “Информационные технологии”.
Участники хакатона обычно преследуют несколько целей. Начинающие бизнесмены могут за выходные сделать приложение, сайт или игру, программисты — поиграть с технологиями, а компании — присмотреться к участникам, которые могут пополнить штат. Организатором форума выступила компания Google Developer Group.
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