В Калининграде парикмахер и клиентка исцарапали и избили друг друга из-за неудачной причёски

35-летнюю жительницу Калининграда, которой не понравилась работа мастера-визажиста, избила хозяйка парикмахерской и больше часа продержала взаперти в помещении своей студии. У мастера салона красоты другая версия: клиентка первой набросилась на неё с кулаками.

Готовилась к романтическому ужину

Юлия — жена известного в Калининграде бизнесмена. В минувшую пятницу, 17 февраля, у супругов была годовщина свадьбы. Намечался романтический ужин в любимом ресторане, и Юлия решила сделать красивую причёску. Она и предположить не могла, чем для неё обернётся поход к парикмахеру.

"Времени было мало, поэтому я решила сделать укладку в салоне рядом с домом, — рассказывает Юля. — Увидела неподалёку, на Горького, 91, вывеску "Студия красоты Светланы Р." Там предлагали различные услуги: визаж любой сложности, эксклюзивные причёски и укладки, свадебный и вечерний образ и другие".

Парикмахерская, где произошёл конфликт. Фото со страницы Светланы Р. "ВКонтакте"

Юля позвонила по указанному телефону и уточнила цены: мытьё головы — 300 рублей, укладка — 800 рублей. Записалась на 16 часов. Уже позже она нашла на сайте "ВКонтакте" страницу Светланы, где были выставлены фотографии стрижек и причёсок, которые она делает.

"Если бы я сразу увидела работы этого мастера, то никогда бы к ней не пошла..." — признаётся Юля.

Увидела укладку и чуть не расплакалась

Светлана работала в салоне одна. Юля объяснила, какую укладку хочет, попросила использовать средства для придания объёма, поскольку у неё густые, тонкие и тяжёлые волосы.

"Мне сразу не понравилось, что она работала как-то нервно, движения были резкими, она дёргала волосы, — рассказывает Юля. — Но я решила не идти на конфликт и ничего ей не сказала. Она вымыла мне голову, высушила и начала делать укладку. У меня плохое зрение — я ношу очки. Чтобы они не мешали, я сняла их и отложила в сторону".

По словам Юли, мастер вымыла голову так, что затылок остался сухой. Никакие средства для волос она при этом не использовала. Около 40 минут делала укладку.

"Она дала мне небольшое зеркальце — посмотреть, как выглядит причёска сзади. Я надела очки и... чуть не расплакалась! — говорит Юля. — Представьте уровень работы провинциального мастера с очень плохим вкусом, который окончил трёхмесячные курсы. Ну честное слово, стыдно с такой причёской даже на улицу выйти! Я, не сумев скрыть разочарования, говорю: "Мне не нравится". Она начала психовать: распускать хвосты и завитушки, которые мне накрутила, и делать какой-то безумный начёс на затылке. Как на грех, я от волнения уронила зеркало, и оно разбилось. Я сижу, у меня под ногами осколки, она продолжает нервно "химичить" у меня на голове, и по её злобному выражению лица я понимаю, что уже никакой нормальной причёски она мне не сделает".

Повалила на пол и стала бить

Юля предложила заплатить 500 рублей за мытьё головы и привезти новое зеркало, однако парикмахер настаивала, что клиентка должна заплатить за услуги 600 рублей и 500 — за зеркало. Юлия настаивала, что за такую работу она не даст больше, но мастер не унималась и требовала сумму в два раза больше.

"Я положила ей на тумбочку 500 рублей и сказала, что привезу такое же новое зеркало (красная цена ему — 150 рублей), оделась и собралась уйти, — продолжает Юля. — Она подлетела ко мне, как коршун, вырвала из рук сумку и заперла изнутри дверь. Я попыталась забрать сумку и ключ, но получила отпор: она начала меня бить, повалила на пол, вцепилась ногтями в лицо и стала царапать".

Юля была в шоке от такого "обслуживания". Судорожно начала звонить мужу, потом набрала номер полиции.

"Хозяйка салона тоже позвонила своему мужу и вызвала его, она кричала, что я не хочу ей платить. Когда я звонила в полицию и диктовала адрес салона, она истошно орала, что я её избиваю. После этого снова набросилась на меня, затем схватила пластиковый столик с журналами и обрушила его на мою голову", — рассказывает Юля.

Боялся, что схватится за ножницы

Вскоре к салону примчался супруг женщины, Алексей.

"Когда мне позвонила Юля, я был на встрече с партнёром, — рассказал редакции Алексей. — Представьте моё состояние, когда я услышал её заплаканный голос, она кричала в трубку, что в салоне красоты ей расцарапали лицо, избили и насильно удерживают. Я, если честно, даже не сразу понял, как вообще такое возможно. Я помчался к ней. Подъехав, заглянул в окно: увидел там свою заплаканную жену, сидящую на стуле. Жестом попросил вторую женщину открыть дверь. Она отказалась и на моих глазах начала избивать мою жену. Юля — интеллигентная, спокойная, адекватная женщина, не из разряда хабалок. Она, сидя на стуле, защищалась, выставив ноги вперёд, а парикмахер буквально забивала её в угол! Я испугался, что супругу сейчас покалечат, попытался разбить окно, но стекло было плотное. В это время хозяйка салона подбежала к окну и стала закрывать рольставни. Я был в ужасе: вдруг она сейчас за ножницы схватится?!"

Алексей попробовал удержать рольставни, чтобы видеть, что происходит внутри салона. Он требовал открыть дверь и пытался вразумить женщину. В это время к салону прибежал её супруг, который твердил: "Не открывай дверь!"

"Этот кошмар продолжался минут 20, пока не приехала полиция, — рассказывает Алексей. — Только после этого нас впустили. У жены вся белая куртка была в крови, лицо изодрано, волосы вырваны. Сотрудники УМВД начали нас опрашивать и составлять протоколы, вызвали опергруппу. Со слов Юли написали заявление".

Эксперты нашли 17 повреждений

Юлия прошла судебно-медицинское освидетельствование. Эксперты обнаружили на её теле повреждения, "образовавшиеся в результате не менее 17 травматических воздействий тупыми твёрдыми предметами", а также ссадины и следы ногтей на лице и руках.

По словам Алексея, поведение хозяйки салона не просто недопустимо, но и уголовно наказуемо.

"Даже если моя супруга должна 500 рублей за разбитое зеркало, то какое она имела право её задерживать и бить?! — возмущается Алексей. — Она должна была вызвать полицию и цивилизованно изложить свои требования. Её действия можно расценивать как удержание заложника, а также нанесение вреда здоровью или побоев. Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела в отношении этой женщины".

Проблемная клиентка Светлана утверждает, что Юлия первой набросилась на неё, не желая платить за зеркало. Она не отрицает, что отказалась выпускать клиентку до тех пор, пока не получит деньги. Парикмахер утверждает: она заранее сообщила клиентке о том, что цена причёски начинается от 800 рублей. "Я ей предложила вариант причёски, она согласилась. Когда я заканчивала работать, она начала нервничать, сказала, что причёска ей не нравится. Ещё и зеркало мне разбила!" — рассказала Клопс.Ru Светлана. По её словам, она предложила показать в интернете фото желаемой причёски. А когда поняла, что клиентка "проблемная", вообще отказалась её обслуживать. "Я попросила её рассчитаться по прейскуранту — все расценки у меня были на видном месте, — продолжает Светлана. — Она швырнула мне 500 рублей, а рассчитаться за зеркало отказалась. Тогда я вытащила ключ из двери и сказала, что не выпущу её, пока она не расплатится. После этого она стала меня обзывать, набросилась на меня и вцепилась в волосы..." По словам Светланы, именно клиентка "разгромила ей салон": сломала тумбочку, кидала в неё журналами, которые на ней лежали, а также била её в живот, царапала и вывихнула пальцы на руках. "Я первая позвонила мужу, она вырвала у меня телефон, муж услышал, что в салоне идёт драка, и вызвал полицию, — продолжает Светлана. — Потом уже она вызвала своего мужа. Он подъехал к салону и стучал в окно. Чтобы он не разбил стекло, я стала закрывать жалюзи. Он сломал их, а потом стал выламывать двери. Когда приехал мой муж, он дважды ударил его в лицо: у нас есть запись с камер видеонаблюдения, и это будет в суде! Он обзывал нас, угрожал, кричал, что посадит. Я сказала, что открою, когда полиция приедет". Женщина говорит, что они с мужем также написали заявление в полицию и прошли судебно-медицинское освидетельствование. "Она ударила меня в нос, у меня синяки и руки исцарапаны, сильный ушиб пальца, — говорит Светлана. — У мужа разбито лицо". По словам Светланы, у неё трое детей, а из-за этого конфликта она осталась без работы. В суде она намерена доказать, что именно их семья является потерпевшей в этом конфликте. "Я только открыла этот салон, мы с мужем вложились в ремонт помещения. А после этого приехал арендодатель и сказал, что забирает у нас помещение — нам пришлось выехать за два дня! Мы остались в убытке и без возможности заработать!" — жалуется женщина. В полиции подтвердили, что после драки в парикмахерской обе супружеские пары написали заявления, в которых обвиняют друг друга в противоправных действиях, в том числе в избиении. В течение 10 дней будет проводиться проверка. Изучаются результаты экспертиз, опрошены все участники конфликта и свидетели. После будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо отказе.

Собственник помещения расторг контракт

Как стало известно редакции, собственник помещения, в котором был организован салон, уже на следующий день расторг договор с арендаторами. По мнению Сергея, такое поведение по отношению к клиенту неприемлемо и этот поступок хоть и косвенно, но затронул и его репутацию. Он принёс свои извинения семье Юли и Алексея.

"Помещение под салон у меня сняли два месяца назад, — рассказал редакции Сергей. — Когда всё это произошло, я, конечно, был в шоке. Женщина приходит в салон, чтобы стать красивой, а уходит покалеченной и растрёпанной! Никакие финансовые разногласия не дают права хозяйке салона бить клиента и насильно его удерживать. Есть цивилизованные решения таких вопросов, а не как в 90-х!"

Дайте жалобную книгу

Юрист Владимир Беликов пояснил, что по закону о защите прав потребителя в любом салоне красоты должна быть жалобная книга, а также бланки заявлений-претензий, где клиент может изложить своё недовольство услугой. Хозяйка салона должна была предложить Юле заполнить такое заявление.

"Закон о защите прав потребителей предполагает, что если дело доходит до суда, то хозяйка салона должна доказать, что услуги были выполнены качественно, — говорит юрист Владимир Беликов. — Если клиенту не понравилась работа, хозяйка салона может предложить ему написать заявление, в котором указать свои требования. В претензии необходимо указать свой контактный телефон, адрес, паспортные данные. В течение 10 дней мастер рассматривает заявление и либо возвращает деньги, либо не соглашается и приводит свои доводы. Если клиент не платит, а хозяйка салона считает, что обслужила его качественно, то она вправе потребовать оплату услуги через суд, и в случае, если выиграет его, все судебные расходы лягут на плечи проигравшей стороны".

По словам Владимира Беликова, если клиент сбежал, не расплатившись, мастер должен обратиться с заявлением в полицию, вызвав наряд ППС. Можно просмотреть записи с видеокамер, найти свидетелей, чтобы разыскать такого клиента и привлечь его к ответственности.