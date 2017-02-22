Сотрудница ФСБ, насмерть сбившая ребёнка на ул. Кошевого, пошла под суд
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде рассматривают уголовное дело в отношении 25-летней сотрудницы ФСБ, насмерть сбившей четырёхлетнюю девочку на ул. Кошевого. Об этом Клопс.Ru сообщили в военном следственном управлении СК России по Балтийскому флоту.
Дело поступило в Калининградский гарнизонный военный суд. Очередное судебное заседание назначено на 3 марта. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека”). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
2 ноября 2016 года "Ауди" насмерть сбил
четырёхлетнюю девочку на пешеходном переходе на ул. Кошевого. Мать ребёнка шла
позади дочери. Позднее выяснилось, что за рулём автомобиля находилась
25-летняя сотрудница регионального управления ФСБ. В декабре стало известно, что в отношении неё возбудили
уголовное дело.
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