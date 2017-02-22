Сотрудница ФСБ, насмерть сбившая ребёнка на ул. Кошевого, пошла под суд

В Калининграде рассматривают уголовное дело в отношении 25-летней сотрудницы ФСБ, насмерть сбившей четырёхлетнюю девочку на ул. Кошевого. Об этом Клопс.Ru сообщили в военном следственном управлении СК России по Балтийскому флоту.



Дело поступило в Калининградский гарнизонный военный суд. Очередное судебное заседание назначено на 3 марта. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека”). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.



2 ноября 2016 года "Ауди" насмерть 2 ноября 2016 года "Ауди" насмерть сбил четырёхлетнюю девочку на пешеходном переходе на ул. Кошевого. Мать ребёнка шла позади дочери. Позднее выяснилось, что за рулём автомобиля находилась 25-летняя сотрудница регионального управления ФСБ. В декабре стало известно, что в отношении неё возбудили уголовное дело.