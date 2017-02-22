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Главная Новости Происшествия

В Калининградской области “Мерседес” врезался в дерево, пострадала женщина-водитель (фото)

10:07
  496 0
  • Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
  • Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
2 фото
Во вторник, 21 февраля, в Калининградской области “Мерседес” врезался в придорожное дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 9:30 на 3-м километре дороги Заозерье — Заречье — Добрино — Узловое — Заливное. За рулём автомобиля находилась 41-летняя женщина. По предварительным данным она не справилась с управлением. В результате ДТП женщину госпитализировали. 

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