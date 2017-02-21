Калининградец замаскировал наркотики под кредитку, чтобы ввезти их в область
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В аэропорту Храброво задержали 36-летнего калининградца, который пытался ввезти в область наркотики, замаскированные под кредитную карту. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Как пояснили в ведомстве, мужчина спрессовал 173 таблетки сильнодействующего синтетического аналога героина и 2,29 грамма гашиша и придал им форму банковской карточки. Злоумышленника задержали полицейские вместе с сотрудниками оперативной таможни.
“Как установили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области, запрещённые вещества злоумышленник приобрёл в одной из стран Европы и планировал распространять на территории региона”, — говорится в сообщении ведомства.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (“Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере”). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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