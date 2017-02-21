В Зеленоградске начальницу отделения "Почты России" осудили за хищение 108 тыс. рублей

В Зеленоградске осудили начальницу отделения "Почты России", которая присвоила себе в 2015 году 108 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.



48-летнюю жительницу района признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения"). Женщину приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

"Суд, исследовав доказательства, представленные стороной обвинения, установил, что женщина, являясь начальником отделения почтовой связи, с апреля по июль 2015 года, используя своё служебное положение, присвоила денежные средства филиала ФГУП "Почта России" в сумме около 108 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.