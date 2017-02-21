В Немане пошёл под суд 43-летний уроженец Советска, до смерти избивший собутыльника
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Немане рассматривают уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.
13 августа 2016 года в квартире одного из домов в Школьном переулке подсудимый и его знакомый распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт. В результате один до смерти избил другого.
По данным Клопс.Ru, преступление произошло
в квартире 41-летнего потерпевшего. Его тело обнаружили 14 августа. В убийстве обвиняют 43-летнего уроженца Советска. На допросе мужчина дал признательные показания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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