В Немане пошёл под суд 43-летний уроженец Советска, до смерти избивший собутыльника

В Немане рассматривают уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.



13 августа 2016 года в квартире одного из домов в Школьном переулке подсудимый и его знакомый распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт. В результате один до смерти избил другого.