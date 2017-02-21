На ул. Озерова сбили 55-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

В понедельник, 20 февраля, в Калининграде сбили 55-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 8:05. На пешехода наехал “Хёндай Матрикс”. В результате ДТП мужчину пришлось госпитализировать. У него диагностировали сотрясение мозга, а также ушибы и раны головы.