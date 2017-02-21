В ИК-7 заключённого, спрятавшего мобильный в сушильном шкафу, убило током

В понедельник, 20 февраля, в гвардейской исправительной колонии № 7 погиб заключённый. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.



В СУ СК по Калининградской области информацию подтвердили. Как заявила старший помощник руководителя управления Наталья Гацко, мужчине было 24 года. Его тело нашли рядом с сушильным шкафом около 23:00. По предварительным данным, смерть наступила от удара током.



“Внутри шкафа осуждённый прятал от сотрудников колонии телефон. Сейчас проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение”, — подчеркнула Гацко.