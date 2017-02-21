Калининградке, фиктивно поселившей у себя двоих иностранцев, грозит до трёх лет
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде местной жительнице грозит до трёх лет лишения свободы за фиктивную регистрацию двоих иностранцев у себя в квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Речь идёт о 44-летней женщине, живущей на ул. Лейтенанта Князева. По данным полиции, она из корыстных побуждений подала в подразделение по вопросам миграции фальшивые сведения. При этом злоумышленница знала, что её 37-летний и 32-летний знакомые не будут жить в этой квартире.
“В отношении подозреваемой, ранее не имевшей судимостей, возбуждено уголовное дело. Её действия квалифицированы по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации “Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан”. Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет”, — говорится в сообщении полиции.
Сотрудники пресс-службы рекомендуют калининградцам ознакомиться с требованиями миграционного законодательства. Они опубликованы на сайте
ведомства.
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