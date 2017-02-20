Сотрудники ГИБДД задержали водителя, врезавшегося в забор старого кладбища
Автор фото: Александр Севастьянов
Водителя, который на своём автомобиле протаранил забор старого городского кладбища на проспекте Мира, задержали сотрудники ГИБДД. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
В ведомстве рассказали, что информация о ДТП на выезде с ул. Красносельской на проспект Мира поступила в полицию в 6:30. Легковой автомобиль "Ауди" врезался в дорожный знак и повредил ограду городского кладбища. Экипаж ГИБДД, который оперативно выехал на происшествие, задержал 27-летнего водителя, пытавшегося скрыться. В присутствии понятых он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В ближайшее время будет решаться вопрос о лишении его водительских прав и возмещении ущерба за повреждение муниципального имущества.
Ранее источник Клопс.Ru в экстренных службах сообщил
, что ранним утром в субботу, 18 февраля, машина врезалась в забор городского кладбища. Информатор сказал, что водитель сбежал с места происшествия. Главный инженер МП "Альта" Александр Севастьянов рассказал, что автомобилисты не впервые врезаются в эту часть ограждения.
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