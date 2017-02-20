На проспекте Мира автомобиль врезался в забор старого кладбища, водитель сбежал

В субботу, 18 февраля, около пяти часов утра, в забор старого кладбища врезался автомобиль, выезжавший на проспект Мира с ул. Красносельской. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Как стало известно редакции, скорую помощь и полицию на место происшествия вызвала сотрудница автозаправки, расположенной неподалёку. Женщина рассказала, что водитель автомобиля сбежал ещё до приезда экстренных служб. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Информация о том, что произошло ДТП, в результате которого был поврежден забор кладбища, поступила к нам только сегодня утром, — сообщил Клопс.Ru главный инженер МП "Альта" Александр Севастьянов. — Я уже побывал на месте: предварительный ущерб — около 20 тысяч рублей. В эту часть забора машины врезаются уже раз пятый — проклятое место какое-то! Мы уж и знак там поставили, но всё равно выезжающие с улицы Красносельской часто не могут аккуратно войти в поворот. За содержание кладбища отвечает служба заказчика, и сейчас, вероятно, им придётся искать виновника, писать запрос в ГАИ.

В пресс-службе УМВД данную информацию проверяют и обещают прокомментировать позже.