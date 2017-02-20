На проспекте Мира автомобиль врезался в забор старого кладбища, водитель сбежал

Главные темы дня
"Мы разорвём оборону США": Рогозин рассказал о новых баллистических ракетах
19 февраля 201717:33
4562 15
Информация о том, что произошло ДТП, в результате которого был поврежден забор кладбища, поступила к нам только сегодня утром, — сообщил Клопс.Ru главный инженер МП "Альта" Александр Севастьянов. — Я уже побывал на месте: предварительный ущерб — около 20 тысяч рублей. В эту часть забора машины врезаются уже раз пятый — проклятое место какое-то! Мы уж и знак там поставили, но всё равно выезжающие с улицы Красносельской часто не могут аккуратно войти в поворот. За содержание кладбища отвечает служба заказчика, и сейчас, вероятно, им придётся искать виновника, писать запрос в ГАИ.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.