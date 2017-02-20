В Великом Новгороде ребёнка убило током во время разговора по мобильному

В Великом Новгороде восьмилетняя девочка погибла от удара током, разговаривая по мобильному телефону. Об этом пишет РИА Новости.



Тело ребёнка обнаружили в субботу без видимых признаков насильственной смерти. В следственном управлении уточнили, что семья, в которой произошёл несчастный случай, считается благополучной.



По предварительным данным, когда девочка говорила по телефону, гаджет заряжался от сети. Проводится расследование.