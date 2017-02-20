На Правой набережной пьяный мужчина на "Ауди" врезался в дерево

На Правой набережной в Калининграде в аварию попал "Ауди" под управлением пьяного мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП случилось 18 февраля в 22:00. 36-летний водитель автомобиля "Ауди", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, и его машина врезалась в дерево. В результате происшествия сам автомобилист получил ранения.



За минувшие выходные в регионе машины "Фольксваген Гольф" ещё дважды врезались в деревья, после чего находившимся в салоне людям требовалась помощь медиков. Оба ДТП произошли 19 февраля: первое — на 2-м километре автодороги Гвардейск — п. Пригородное — п. Пружалы, второе — в поселке Загородное Багратионовского района.



Также за выходные на дорогах области пострадали два пешехода и один пассажир. 18 февраля в Ладушкине на автодороге Калининград — Мамоново женщина не справилась с управлением автомобилем "Хёндэ" при повороте на улицу Емельянова и сбила 63-летнюю пенсионерку, стоявшую на тротуаре. В этот же день на улице 9 Января в Советске водитель автомобиля "Ауди" сбил 40-летнюю женщину, стоявшую в центре проезжей части. Пострадавшую отвезли в больницу.



Помимо этого, вечером 19 февраля на улице Александра Невского в Калининграде столкнулись "Фольксваген" и "Форд". 25-летняя пассажирка второго транспортного средства получила ранения. По фактам всех аварий полиция проводит проверку.