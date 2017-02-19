В субботу в Калининградской области горел жилой дом и автомобиль
За прошедшую субботу, 18 февраля, пожарные дважды выезжали на тушение возгораний. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калининградской области.
В 16:16 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о горящем автомобиле на ул. Менделеева в Гусеве. Машина выгорела полностью. Пламя тушили 4 человека и одна единица техники.
В 16:37 поступило сообщение о пожаре в пос. Липняки Правдинского городского округа. Возгорание произошло в одноэтажном финском доме на одну семью. Огонь повредил кровлю и перекрытия. Пострадавших нет. В тушении участвовали 7 человек и 2 единицы техники.
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