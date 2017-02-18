В Гурьевске мужчина из ревности поджёг "Фольксваген" соперника
В Калининградской области сотрудники полиции раскрыли поджог автомобиля, совершённый в Гурьевске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Инцидент произошёл 6 февраля на ул. Пражский бульвар в Гурьевске. Злоумышленник около 18:00 вечера поджёг припаркованный во дворе "Фольксваген Гольф", принадлежащий 49-летнему местному жителю. В результате огонь повредил крышку багажника, задний бампер, дверь и крыло авто. Сумма причинённого ущерба составила 50 тыс рублей.
Как стало известно в ходе оперативных мероприятий, злоумышленником оказался 36-летний местный житель. В ходе обыска у него изъяли бутылку с горючей жидкостью. По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность.
В настоящее время против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества путём поджога". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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