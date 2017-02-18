В пятницу на дорогах области в ДТП пострадали пять пешеходов

В пятницу, 17 февраля, в Калининградской области в ДТП пострадали пять пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Около 07:00 утра на ул. Невского водитель "Рено Канго" сбил пенсионерку. 70-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП её госпитализировали.

В 07:10 похожее ДТП произошло на 75 км трассы Калининград–Нестеров. Там водитель "Фольксвагена" допустил наезд на 59-летнего пешехода на переходе. Мужчину доставили в больницу с травмами.

В 14:30 на территории МАПП "Советск–Панемуне" произошло ДТП с участием автомобиля и 35-летнего пешехода. Мужчина получил телесные повреждения.

Около 16:45 в пос. Поддубное Гурьевсого района автомобиль совершил наезд на 60-летнего мужчину. ДТП произошло на территории завода.

В 18620 на ул. Аллея Смелых водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" сбил 11-летнего ребёнка, переходившего дорогу по "зебре". Мальчик получил травмы.

Всего за сутки сотрудники ГИБДД выявили 2238 нарушений ПДД. 63 из них совершены пешеходами.