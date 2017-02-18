В пятницу в Калининградской области горела баня и два автомобиля

В пятницу, 17 февраля, в Калининградской области сотрудники МЧС ликвидировали 5 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 11:48 поступила информация о горящем на ул. Орудийной автомобиле "Форд Фокус". У машины оплавилась приборная панель и частично выгорел моторный отсек. Для тушения привлекался расчёт в составе 5 человек и одной единицы техники.

В 19:26 поступило сообщение о пожаре в Черняхвске. Там на ул. Суворова, в многоквартирном доме, произошло возгорание сажи в дымоходе. Спасённых нет. Пожар тушили 6 человек и 2 единицы техники.

В 20:19 на пл. Победы горел автомобиль "БМВ 530". Причиной стало возгорание проводки. В ликвидации пожара принял участие расчёт из 5 человек и одной единицы техники.

В 00:03, 18 февраля, поступило сообщение о пожаре в посёлке Угрюмово Черняховского городского округа. Там горела деревянная баня. Огонь повредил потолок и стены постройки. В ликвидации пожара участвовали расчёты в составе 5 человек и 2 единиц техники.