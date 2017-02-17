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Главная Новости Происшествия

В Калининграде неизвестные повредили несколько автомобилей на ул.Князева (фото)

Автор: Константин Сериков
22:22
  683 0
  • Фото: Клопс.Ru
  • Фото: Клопс.Ru
  • Фото: Клопс.Ru
  • Фото: Клопс.Ru
Фото: Клопс.Ru
4 фото
В Калининграде полиция и автовладельцы с ул.Князева, чьи машины повредили неизвестные хулиганы, ищут свидетелей массовой порчи. Об этом Клопс.Ru сообщил один из водителей Андрей Лобынцев.
 
По его словам, 18 января с 5 до 8:30 утра неизвестный испортил "Крайслер 300", "Ниссан" и "Мазду". Всем автомобилям прокололи колеса. "Крайслеру" Андрея досталось больше остальных. Помимо прокола всех четырех колес, корпус машины неизвестный облил каким-то веществом, напоминающим клей. В итоге  жидкость повредила лакокрасочное покрытие, хромированные детали кузова и задний правый фонарь иномарки. Все машины были припаркованы у домов 2­–8.
 
Андрей с соседями написали заявление в полицию, сотрудники правоохранительных органов ведут проверку. Сейчас пострадавшие автомобилисты ищут случайных свидетелей случившегося.
 
Всем, кому что-либо известно о данном инциденте, просят позвонить по телефонам: 922-077, 89062398278 или обратиться в полицию.
 

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