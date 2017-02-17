В Калининграде неизвестные повредили несколько автомобилей на ул.Князева (фото)

В Калининграде полиция и автовладельцы с ул.Князева, чьи машины повредили неизвестные хулиганы, ищут свидетелей массовой порчи. Об этом Клопс.Ru сообщил один из водителей Андрей Лобынцев.

По его словам, 18 января с 5 до 8:30 утра неизвестный испортил "Крайслер 300", "Ниссан" и "Мазду". Всем автомобилям прокололи колеса. "Крайслеру" Андрея досталось больше остальных. Помимо прокола всех четырех колес, корпус машины неизвестный облил каким-то веществом, напоминающим клей. В итоге жидкость повредила лакокрасочное покрытие, хромированные детали кузова и задний правый фонарь иномарки. Все машины были припаркованы у домов 2­–8.

Андрей с соседями написали заявление в полицию, сотрудники правоохранительных органов ведут проверку. Сейчас пострадавшие автомобилисты ищут случайных свидетелей случившегося.

Всем, кому что-либо известно о данном инциденте, просят позвонить по телефонам: 922-077, 89062398278 или обратиться в полицию.