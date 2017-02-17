В Калининграде 12-летний ребёнок попал под машину на "зебре"
В пятницу, 17 февраля на Аллее Смелых в Калининграде сбили 12-летнего мальчика. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда попал под колёса автомобиля "Фольксваген", за рулём которого находилась женщина. По словам очевидцев, школьник шёл спокойно, не бежал.
В результате ДТП мальчик получил травмы. В тяжёлом состоянии его доставили в детскую областную больницу.
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