В Калининграде 12-летний ребёнок попал под машину на "зебре"

В пятницу, 17 февраля на Аллее Смелых в Калининграде сбили 12-летнего мальчика. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда попал под колёса автомобиля "Фольксваген", за рулём которого находилась женщина. По словам очевидцев, школьник шёл спокойно, не бежал.

В результате ДТП мальчик получил травмы. В тяжёлом состоянии его доставили в детскую областную больницу.