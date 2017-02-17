В Калининграде судят 35-летнего мужчину, ударившего прохожего ножом
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Московском районе под суд пошёл мужчина, ударивший знакомого ножом в живот. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областной инстанции.
Суд квалифицировал действия злоумышленника по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
15 октября 2016 года на аллее Смелых между двумя калининградцами разгорелась
ссора. На почве конфликта один из них схватил оружие. После этого он несколько раз ранил своего противника. По данным полиции, мужчины были не знакомы и случайно встретились у круглосуточного магазина. Пострадавшего мужчину госпитализировали, ему удалось выжить.
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