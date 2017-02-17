В Калининграде судят 35-летнего мужчину, ударившего прохожего ножом

В Московском районе под суд пошёл мужчина, ударивший знакомого ножом в живот. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областной инстанции.

Суд квалифицировал действия злоумышленника по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.