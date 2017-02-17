Калининградец, помогая подняться упавшему прохожему, украл у него карточку с ПИН-кодом
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде 40-летний местный житель, который помог подняться упавшему прохожему, украл у него банковскую карту с ПИН-кодом и снял с неё деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
47-летний горожанин поскользнулся и упал на автобусной остановке на ул. Нарвской. Из карманов мужчины выпали личные вещи. Среди них был конверт с банковской картой и ПИН-кодом. По предварительным данным, злоумышленник похитил их и впоследствии обналичил в банкомате 10 тысяч рублей.
"Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 40-летнего жителя Калининграда. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет”, — говорится в сообщении ведомства.
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