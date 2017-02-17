В область не пустили 2,6 тонны контрабандной свинины из Литвы

В ночь на пятницу, 17 февраля, калининградские таможенники задержали 2,8 тонны контрабандной свинины, прибывшей из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.



Микроавтобус "Мерседес" прибыл на МАПП "Чернышевское" под управлением гражданина России. Таможенники и пограничники стали осматривать машину с применением мобильного инспекционного комплекса. Во время контроля они обнаружили в салоне 2 642 килограмма замороженных свиных обрезков.



"Мясо было упаковано в чёрные полиэтиленовые мешки без товарной и отправительной маркировки. Товар был размещён на трёх палетах. Россиянин от объяснений отказался" — говорится в сообщении.



В отношении водителя возбудили два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров") и по ст. 16.3 ("Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию").